На фоне фронтовых успехов Дмитрий Медведев анонсировал появление в составе России "новых регионов"

Россияне, хотя со значительными потерями, но продолжают продвигаться на Востоке Украины. Дмитрий Медведев цинично заявил о возможном "присоединении" к стране-агрессору новых территорий.

В 2024 году России удалось оккупировать в шесть раз больше территории Украины, чем в 2023 году. На фоне таких успехов у чиновников Кремля еще больше закружилась голова, а имперские аппетиты начали расти, передает 24 Канал.

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Москва мечтает о новых украинских территориях

На 22-м съезде правящей партии "Единая Россия" заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, подбодренный продвижением оккупантов в Донецкой области, заявил о возможном появлении в составе России "новых регионов".

Он сказал, что опыт "узаконивания" оккупации четырех областей Украины может быть использован и в дальнейшем в случае, если в составе России "появятся новые, но очень близкие регионы". "Ведь это возможно", – цинично добавил чиновник.

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Напомним, что осенью 2022 года Путин записал в конституцию страны-агрессора четыре частично оккупированные украинские области – Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую.

К слову, одним из условий главы Кремля для начала переговоров о мире является вывод украинских войск с подконтрольных Киеву частей выше упомянутых областей.