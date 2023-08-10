Россияне могут остаться без VPN: британская разведка рассказала о возможных ограничениях
Источник:Минобороны Великобритании
После начала вторжения в Украину в России запретили пользоваться определенными соцсетями, однако россияне обходили запрет через VPN. Сейчас же власти развернули меры, чтобы перекрыть доступ к специальным программам.
Разведчики Британии считают, что власти России, вероятно, пытаются перекрыть россиянам доступ к виртуальным частным сетям (VPN). В течение последней недели меры по запрету соответствующих программ, позволяющих использовать запрещенные в России приложения, усилились.
Смотрите также "Я своих детей и мужа на войну не продавала": жительницу Краснодара угрожают убить
Позволяют обойти государственную цензуру
По информации разведки Великобритании, отчеты свидетельствуют о том, что многие из популярных VPN стали непригодными для использования в некоторых регионах России.
Именно VPN позволяют пользователям маскировать свой доступ в Интернет, поддерживать конфиденциальность и обходить государственную цензуру.
VPN чрезвычайно популярны в России, несмотря на то, что они незаконны с 2017 года. Они дают пользователям доступ к объективным международным источникам новостей, в частности о войне в Украине,
– говорится в возведении ведомства.
VPN, вероятно, предпринимают попытки российского государства полностью контролировать внутренний поток информации недостаточными.
К тому же, помимо усиления технических сбоев, в России также развернули информационную кампанию, пытаясь испугать граждан и предотвратить использование VPN. В государстве-агрессоре утверждают, что они подвергают личные данные пользователей риску.
Какие еще проблемы постигли россиян из-за войны в Украине
- У российской столицы Москвы 9 августа звучали громкие звуки взрывов на Загорском оптико-механическом заводе. В результате в некоторых домах выбило стекла, а также москитные сетки, которые просто валялись на улице. Да, одна из россиянок решила утащить эту сетку у своих сограждан для себя.
- В ГУР отреагировали на случайную утечку данных по потерям среди российских десантников. В украинской разведке дали понять, что этот ливень не соответствует действительности, потому что потери у оккупантов гораздо выше.
- Российские военные накрыли артиллерией своих же сограждан, которые планировали устроить диверсию в украинском тылу Всего в результате ошибки погибли более 40 оккупантов. Пропагандистские СМИ сообщают, что инцидент произошел в Запорожской области в селе Роботино.