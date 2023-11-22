Под Ровно автомобиль врезался в блокпост: среди пострадавших подростки

В Сарненском районе Ровенской области ночью 21 ноября автомобиль врезался в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых есть подростки.

Автопроисшествие произошло на трассе "Киев – Ковель – Ягодин" вечером 21 ноября около 21:00. Спустя несколько минут после ДТП медики скорой помощи получили вызов и уехали на место аварии.

Смотрите также Во Львовской области произошло жуткое ДТП: есть пострадавшие, среди них – ребенок

Водитель не справился с управлением

Правоохранители сообщили, что 25-летний водитель автомобиля Citroën Jumpy не учел состояние дорожного покрытия, не избрал безопасную скорость движения, проигнорировал установленные ограничительные знаки и допустил наезд на бетонные блоки блокпоста.

В салоне автомобиля в момент аварии также находились 4 пассажира в возрасте 13, 14, 20 и 23 лет. Все они жители села Линчин, что в Ровенском районе (бывший Березновский район). В результате аварии они получили незначительные телесные повреждения. Пострадавшие получили помощь медиков на месте аварий, после чего отпустили домой.

Полицейские сразу проверили водителя на состояние алкогольного опьянения. Экспертиза показала, что 25-летний мужчина был трезв. В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

В Ровенской области автомобиль наехал на блокпост / Фото полиции Ровенской области

Трагические ДТП в Украине: последние новости

В ночь на 21 ноября произошло жуткое ДТП – на дороге столкнулось сразу 5 автомобилей. Из-за масштабной аварии пришлось перекрыть трассу международного значения Киев – Чоп. Авария произошла на 345 километре автодороги у села Грушвица Вторая. В результате аварии пострадали двое водителей.

В Черновцах 20 ноября произошло смертельное ДТП. Известно, что 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. В салоне авто было два пассажира – 19 и 20 лет. К сожалению, все трое черновчан погибли на месте аварии.

В Обуховском районе Киевской области вечером 17 ноября внедорожником Hummer влетел в дом. За рулем был 44-летний водитель, экспертиза установила, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме водителя, в результате аварии пострадали два человека, которые были в салоне авто.

В полиции отмечают: участникам дорожного движения следует быть крайне осторожными и учитывать ухудшение погодных условий, неукоснительно соблюдая ПДД.