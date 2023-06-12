Разбитый автомобиль и двое погибших: на Львовщине произошло жуткое ДТП
Источник:Полиция Львовской области
В ночь на 12 июня в городе Рудки Самборского района произошла смертельная автокатастрофа. Легковушка Chevrolet на скорости врезалась в дом.
Инцидент произошел около 2:30 ночи. В результате аварии два человека погибли, еще двое – получили ранения.
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Детали жуткой аварии
На улице Ивана Франко в городе Рудки 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Equinox не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дом. Водитель автомобиля был родом из Самборского района, от полученных травм он погиб на месте.
В Рудках произошло смертельное ДТП / Фото полиция Львовской области
22-летний житель Черновицкой области, являвшийся пассажиром автомобиля, получил телесные повреждения и умер в карете скорой медицинской помощи. Кроме того, еще две пассажирки внедорожника, жительницы района в возрасте 17 и 18 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.
На фото видно, что от сильного удара переднюю часть авто сжало и раздавило. Также обрушился фасад здания, в которое въехало транспортное средство.
По этому факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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