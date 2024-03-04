В Самарской области прогремел взрыв на железнодорожном мосту
Утром 4 марта в Самарской области России прогремел взрыв на железнодорожном мосту. оккупанты остановили движение поездов.
Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Вражеские телеграм-каналы пишут, что неизвестные пытались взорвать опору моста.
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В результате взрыва мост поврежден
Пропагандисты писали, что неизвестные попытались взорвать опору моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда – Чапаевск рано утром 4 марта. Взрыв прогремел около 06:15 по местному времени.
Движение поездов по мосту прекращено. Территорию оцепили. На месте работают спецслужбы и саперы. В регионе объявили план "Загорск".
Также российские телеграм-каналы сообщили, что в результате взрыва железнодорожный мост получил повреждения. В частности, металлоконструкции, а также ограждения. При этом бетонная опора, предварительно, якобы не повреждена.
Сейчас задержали три пассажирских поезда, ехавших из Москвы, и одну электричку.
Читайте также "Слив" позиции российской ПВО: губернатор Ленинградской области опозорился со сбитием дронаОбратите внимание! Около 9 часов утра в ГУР подтвердили подрыв моста. Сообщили, что эту железнодорожную ветку агрессор использовал для транспортировки военных грузов, в частности, инженерных боеприпасов. Учитывая характер повреждений, использование моста в ближайшие несколько недель невозможно.
В России прогремел взрыв на железнодорожном мосту / Фото из сети
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Взрыв на железной дороге в Нижнем Тагиле
- Заметим, что 8 января прогремел взрыв на железнодорожных путях возле нефтебазы в Свердловской области.
- Там обнаружили несколько взрывных устройств. Пропагандисты писали, что взрывчатка была прикреплена к цистернам поезда, принадлежащего компании "Газпромтранс".
- Кстати, официальных комментариев по этому поводу Кремль, конечно же, не давал. Впрочем, этот инцидент вызвал резонанс, ведь взрыв прогремел неподалеку от объектов "Газпром нефть" – фактически в нескольких сотнях метров.
- Оккупанты традиционно уверяли, что в результате взрыва в Нижнем Тагиле якобы "никто не пострадал".