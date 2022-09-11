Гайдай опубликовал фото с украинским флагом в селе Песчаное Луганской области

На оккупированных территориях Луганской области ждут, когда ВСУ прогонят российских захватчиков. Украинский флаг был вывешен в поселке возле Песчаное.

Флаг Украины развевался в Старобельском районе

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал фото, как украинский флаг взвился в поселке Песчаное в Старобельском районе.

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Поселок расположен к востоку от Сватово. Флаг Украины появился с утра 11 сентября на одной из линий электропередач.



Флаг Украины в Песчаном / Фото Сергея Гайдая

Какая ситуация в Луганской области на фоне контрнаступления ВСУ

Украинские военные начали контрнаступление на нескольких направлениях и самые приятные новости поступают с Харьковщины. Там до выхода на государственную границу осталось 50 км.

В то же время сдержанный оптимизм отмечают и в Луганской области. Сергей Гайдай еще 6 сентября информировал, что украинские военные смогли немного продвинуться в Луганской области. Глава Луганской ОВА сообщал, что у ВСУ "неплохие перспективы".

10 сентября сообщалось, что украинские военные уже в окрестностях Лисичанска. Также Сергей Гайдай опубликовал видео, как ВСУ въезжают в Северодонецкий район.

Украинский флаг появился в Кременной. Там оккупанты и гауляйтеры боятся трогать сине-желтый флаг. Сергей Гайдай сообщил, что россияне и гауляйтеры убегают даже с территорий Луганской области, которые были оккупированы в 2014 году.

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