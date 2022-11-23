В Севастополе оккупанты начали подготовку новых операторов иранских дронов

Россияне, похоже, готовят новые атаки иранскими беспилотниками. В оккупированном Крыму они начали подготовку операторов дронов.

оккупанты готовят операторов в Севастополе, на базе учебного заведения. Об этом предупредили в строительстве Генштаба.

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Сколько будет продолжаться подготовка

Военных учат управлять дронами как российского, так и иранского производства. Известно, что готовят 30 кафиров. Срок подготовки составляет до трех недель.

Заметим, согласно данным разведки , большинство частей дронов-камикадзе производят компании в США, Европе, а также в других странах-союзниках. Эту информацию передадут международным организациям для усиления санкций.

Атаки иранскими дронами: что известно

Иран и Россия в привычной манере отрицали поставки в Украину дронов-камикадзе. В начале ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан признал, что Тегеран передавал Москве беспилотники. Однако утверждал, что якобы только до 24 февраля.

Украинская разведка опровергла эти заявления, отметив, что винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале 2022 года.

Более того, Москва в начале ноября тайно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотников. Они должны быть созданы на территории России. Переговоры с Ираном по производству дронов вроде бы должна была вести и Беларусь.

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