В Севастополе оккупанты начали подготовку новых операторов иранских дронов

23 ноября 2022 , 09:18
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россияне, похоже, готовят новые атаки иранскими беспилотниками. В оккупированном Крыму они начали подготовку операторов дронов.

оккупанты готовят операторов в Севастополе, на базе учебного заведения. Об этом предупредили в строительстве Генштаба.

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Сколько будет продолжаться подготовка

Военных учат управлять дронами как российского, так и иранского производства. Известно, что готовят 30 кафиров. Срок подготовки составляет до трех недель.

Заметим, согласно данным разведки , большинство частей дронов-камикадзе производят компании в США, Европе, а также в других странах-союзниках. Эту информацию передадут международным организациям для усиления санкций.

Атаки иранскими дронами: что известно

  • Иран и Россия в привычной манере отрицали поставки в Украину дронов-камикадзе. В начале ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан признал, что Тегеран передавал Москве беспилотники. Однако утверждал, что якобы только до 24 февраля.
  • Украинская разведка опровергла эти заявления, отметив, что винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале 2022 года.
  • Более того, Москва в начале ноября тайно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотников. Они должны быть созданы на территории России. Переговоры с Ираном по производству дронов вроде бы должна была вести и Беларусь.

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Автор: Ольга Музика