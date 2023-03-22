Окопы рыли не зря, – в ОК "Юг" остроумно прокомментировали новый "хлопок" в Севастополе

В оккупированном Севастополе ночью 22 марта в центральной части города был слышен сильный взрыв. Взрывы в Севастополе раздавались в районе Южной бухты, которую перекрыли.

Ночной "хлопок" в оккупированном Севастополе в эфире телемарафона прокомментировала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. Она не сообщила деталей "хлопка", но сыронизировала, что теперь россияне могут заявлять, что рытье окопов в Крыму не было бесполезно.

Смотрите также Джанкойский салют или Восстание машин: почему оккупированный Крым никогда не будет спать спокойно

"Они же (россияне – 24 Канал) зачем-то там копали окопы. Пусть теперь имеют оправдание, что работа не была напрасной", – сказала Гуменюк.

Ночной "хлопок" в Севастополе: что известно

Корреспондент "Крым.Реалии" сообщил, что перед взрывом в Севастополе не было слышно ни шума летящей ракеты, ни стрельбы из автоматического оружия. Взрывы в Севастополе раздавались в районе Южной бухты.

Пророссийские медиа пишут, что громкие взрывы прогремели в городе в 4:36, затем в 4:46, затем около 5:00 и в 5:40 по местному времени.

Сообщается, что якобы сработали боновые заграждения при входе в Севастопольскую бухту, в результате чего якобы был остановлен и уничтожен морской дрон.

Мощный взрыв в Севастополе 22 марта: видео

Оккупационные власти Севастополя сообщили, что морской пассажирский транспорт приостановил свою работу. Там также заявляют, что бухту якобы атаковали морские дроны.

Ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развожаев даже успел похвастаться "удачной работой" российского флота, якобы отразившего атаку. Развожаев говорит, что якобы уничтожены три объекта.

Гауляйтер заявил, что российские моряки вели огонь из стрелкового оружия и якобы военные корабли не пострадали.

Ранее "хлопок" посетил Джанкой