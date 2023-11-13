Устроила "хлопок" в военкомате: в Крыму оккупанты задержали пенсионерку
13 ноября 2023, 17:19Читати новину українською
На полуострове не прекращается движение сопротивления действиям оккупационных властей. Так, в Севастополе женщина подожгла двери местного военкомата.
Инцидент произошел в субботу 11 ноября во временно оккупированном Севастополе.
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"Штурм" военкомата
Там около 19:00 неизвестная женщина "штурмовала" военную комендатуру. По данным местных телеграмм-каналов, гражданка подожгла двери военного комиссариата на улице Ленина, 41, а именно швырнула в них коктейль Молотова.
Возник пожар, который, как пишут, быстро потушили. Саму женщину, оказавшуюся 62-летней местной жительницей, задержали российские силовики.
На оккупированных территориях и России жгут военкоматы
- Где-то в Приморском крае России мужчина хотел поджечь военкомат, однако внезапно зажигательная смесь вспыхнула в его руках. Он скрылся от камер наблюдения в горящей одежде.
- В Феодосии преподавательница русского языка и литературы пыталась бросить бутылку со взрывчатой смесью в здание комиссариата. В СМИ предполагают, что родственник женщины был мобилизован на войну в Украине и погиб.
- В июле – августе люди особенно активно жгли военкоматы. Так, в Санкт-Петербурге 54-летний мужчина поджег двери военкомата, а также пытался протаранить ворота этого здания на легковом авто. А в Волгограде 31-летняя сотрудница областного комитета юстиции планировала бросить в военкомат пять бутылок с коктейлем Молотова. Впрочем, осуществить задуманное у нее не получилось – она привлекла внимание охранников.