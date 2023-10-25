Пострадавших – 18, двое из них находятся в реанимации, – мэр Славуты об ударе дронами

В городе Славута Хмельницкой области в ночь на 25 октября упали обломки вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед". Враги повредили дома людей и объект критической инфраструктуры.

В результате вражеской атаки ранены мирные жители города. Городской глава Славуты Василий Сидор рассказал в эфире "Суспильное. Сопротивление", что есть тяжелые случаи, пишет 24 Канал.

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Количество раненых

В результате атаки оккупантов по Хмельницкой области в Славуте пострадали 18 человек – уточнил мэр Славуты Василий Сидор по состоянию на 13:00.

По его данным, двое пострадавших находятся в реанимации. Один из них – работник котельной. Все пострадавшие в результате российской атаки – гражданские.

По состоянию на 9 утра Василий Сидор сообщал, что в городе 20 раненых людей, а ранее власти сообщали о 16 пострадавших.

Сегодня (25 октября – 24 Канал) 20 человек в больнице находятся, медики оказывают им помощь. Будем надеяться на улучшение. У всех – разные степени поражения,

– сказал городской голова.

Он также уточнил, что враг повредил все образовательные учреждения города – более 22 учреждений. Именно поэтому 25 октября в городе не будут работать учебные заведения.

Кроме того, в Славуте повреждены котельные и здания другого назначения.

"Город Славута – мирный город, у нас нет воинских частей, но в 4 часа ночи (25 октября – 24 Канал) мы попали под бомбардировки и очень много вреда нанесено: повреждены школы, садики, другие объекты критической инфраструктуры", – рассказал Сидор.

По его словам, в городе работали все службы по максимальному устранению повреждений, находящихся на территории Славуты и ближних сел.

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