В Словакии перевернулся автобус из Украины: среди раненых дети

17 декабря 2023, 10:43
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Источник:

Полиция Словакии

Утром воскресенья в Словакии произошло ужасное ДТП. Перевернулся автобус, направлявшийся к украинской границе.

К счастью, обошлось без жертв. Пострадавших госпитализировали, передает 24 Канал.

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Что уже известно о ДТП в Словакии

Правоохранители сообщили, что дорога между горным перевалом Даргов и городом Сечовце пока не проездная из-за документирования ДТП.

По предварительной информации, автобус, направлявшийся к границе с Украиной, перевернулся. К счастью, ДТП обошлось без погибших, пострадавших бригады доставили в больницы,
– отметили в полиции.

Издание Pravda писало, в автобусе находились 53 пассажира и два водителя. Об этом заявил оперативный офицер Регионального управления пожарно-спасательной службы в Кошице. 

На месте ДТП вблизи села Даргов Требишевского района работают 8 пожарных и 4 единицы техники.

Операционный центр службы экстренной медицинской помощи Словакии писал, что направил кареты скорой к месту ДТП.

Точное количество пассажиров пока неизвестно. Среди них есть дети. По меньшей мере, 9 человек получили ранения. Однако они при сознании и преимущественно с травмами головы и конечностей,
– говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, количество еще пострадавших может возрасти. Раненых транспортируют в больницы в Кошице и Требишов.

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В Словакии перевернулся автобус / Фото полиции

В полиции Словакии также призвали следовать указаниям правоохранителей. Полицейские находятся на месте и сориентируют по маршруту объезда.

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На место ДТП прибыли пожарные и медики / Фото из сети

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В Австрии перевернулся автобус с пассажирами

  • Заметим, что ранним утром 20 сентября вблизи Михельдорфа в Австрии также перевернулся двухэтажный автобус.
  • Он направлялся из Берлина через Линц в Триест. В автобусе было два водителя и 40 пассажиров.
  • Местные СМИ писали, что среди пассажиров граждане Австрии, Словении, Италии, Германии и Украины.
  • Тогда сообщали, что погибла 19-летняя жительница Верхней Австрии.
  • Еще около 20 пассажиров получили ранения. Многих из них госпитализировали. Также помощь пострадавшим оказывали на месте.
Автор: Юлія Муріна