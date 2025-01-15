У Зеленского ответили Фицо, который нахамил школьнику, не пожавшему руку президенту

В Словакии школьник с украинской символикой на смокинге отказался пожать руку президенту во время вручения наград. Его поступок раскритиковал Роберт Фицо, на что ответил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак призвал Фицо не ругать парня, а брать с него пример. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Как на поступок ученика отреагировали в Украине

19-летний школьник в Словакии отказался пожать руку президенту своей страны на вручении наград за призовые места в соревнованиях. На груди он имел прикрепленную ленту в цветах украинского флага.

Свой поступок он объяснял тем, что президент Словакии, по его мнению, победил на выборах путем "обмана и лжи". В частности новая власть манипулировала на теме войны в Украине. В конце концов юноша назвал президента Петера Пеллегрини "мошенником и лжецом".

Парня публично раскритиковал премьер Словакии Роберт Фицо. Он назвал школьника Симона Оманика "неуправляемым подростком", который порочит честь президента, победившего на общенациональных выборах.

Фицо вспомнил, что он в детстве скорее бы получил пинок дома, если бы условно пожаловался на учителя. На месте президента он бы спросил у парня, как его воспитали родители и забрал бы награду. В конце концов он сказал, что уважать в этом поступке нечего.

На такой разгромный комментарий Фицо отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Странно выглядят политики, которые в демократической стране Евросоюза начинают хамить в соцсетях школьнику, который имеет свое мнение и характер. С него скорее пример надо брать,

– отметил Ермак.

Этот поступок парня приобрел и большую огласку в Словакии. Политолог из Словакии Александр Дулеба отмечает, что это прекрасно демонстрирует то, какая напряженная ситуация сейчас в стране.