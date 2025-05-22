В СНБО отреагировали на заявление Путина о буферной зоне
- Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы с Украиной.
- Андрей Коваленко отметил, что это не первое заявление Путина о буферной зоне и что украинские защитники ранее срывали подобные планы оккупантов.
22 мая Путин заявил, что принято решение о создании буферной зоны вдоль границы с Украиной. По словам диктатора, оккупанты уже выполняют эту задачу.
Речь идет о буферной зоне, в частности в районе Курской области, граничащей с Сумщиной. Свои посягательства на новые украинские территории глава Кремля объяснил потребностью в "защите приграничных регионов" России, передает 24 Канал.
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Рассказывает одни и те же страшилки
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что диктатор не в первый раз рассказывает о желании создать на территории Украины "буферную зону". Год назад Путин так же пугал этим, но что-то у него пошло не по плану.
Сейчас (Путин – 24 Канал) просто демонстрирует, что не хочет прекращать огонь,
– подытожил Коваленко.
Напомним, что в мае 2024 года Россия начала наступление на севере Харьковской области. Тогда в Кремле говорили о намерении создать буферную зону в Харьковской области, чтобы "защитить" от обстрелов Белгородщину. Враг имел амбиции подойти на расстояние досягаемости ствольной артиллерии в Харьков.
Впрочем, оккупантам и в помине не удалось воплотить желаемое. Украинские защитники сорвали наступление россиян.
В 2025 году захватчики нацелились на Сумщину.
К слову, 20 мая в Курчатове Путин встретился с главами муниципалитетов Курской области. Глава Глушковского района Павел Золотарев, отвечая на вопрос о том, на сколько километров необходимо отодвинуть ВСУ от границы для обеспечения безопасности курян, заявил: "Сумы должны быть наши". Другие чиновники зааплодировали.