В СНБО отреагировали на заявление Путина о буферной зоне

22 мая Путин заявил, что принято решение о создании буферной зоны вдоль границы с Украиной. По словам диктатора, оккупанты уже выполняют эту задачу.

Речь идет о буферной зоне, в частности в районе Курской области, граничащей с Сумщиной. Свои посягательства на новые украинские территории глава Кремля объяснил потребностью в "защите приграничных регионов" России, передает 24 Канал.

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Рассказывает одни и те же страшилки

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что диктатор не в первый раз рассказывает о желании создать на территории Украины "буферную зону". Год назад Путин так же пугал этим, но что-то у него пошло не по плану.

Сейчас (Путин – 24 Канал) просто демонстрирует, что не хочет прекращать огонь,

– подытожил Коваленко.

Напомним, что в мае 2024 года Россия начала наступление на севере Харьковской области. Тогда в Кремле говорили о намерении создать буферную зону в Харьковской области, чтобы "защитить" от обстрелов Белгородщину. Враг имел амбиции подойти на расстояние досягаемости ствольной артиллерии в Харьков.

Впрочем, оккупантам и в помине не удалось воплотить желаемое. Украинские защитники сорвали наступление россиян.

В 2025 году захватчики нацелились на Сумщину.

К слову, 20 мая в Курчатове Путин встретился с главами муниципалитетов Курской области. Глава Глушковского района Павел Золотарев, отвечая на вопрос о том, на сколько километров необходимо отодвинуть ВСУ от границы для обеспечения безопасности курян, заявил: "Сумы должны быть наши". Другие чиновники зааплодировали.