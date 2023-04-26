Границы 1991 года и вступление в НАТО: в США представили проект резолюции "Победа Украины"

25 апреля члены Конгресса США представили проект резолюции "Победа Украины". Его соавторами выступили республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн.

Презентация проходила на Капитолийском холме. На мероприятии присутствовали конгрессвумен-демократ Марси Каптур, 3-й президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной, а также участники "Украинского саммита действий".

Смотрите также Санкции против России буксуют: как Запад еще может ударить по Кремлю и почему не делает этого

Что предполагает резолюция

В документе говорится, что победой Украины должен считаться полный возврат под контроль Киева территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

Политика США направлена на обеспечение того, чтобы Украина могла сохранить суверенитет в пределах своих международно признанных границ, на достижение справедливости и возмещение потерь Украины,

– говорится в резолюции.

Кроме того, документ призывает способствовать восстановлению Украины, а также ее интеграции в евроатлантические институции, такие, как НАТО – в соответствии с политикой США, сформулированной еще в 2008 году.

В США представили проект резолюции "Победа Украины" / Фото Оксана Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова добавила, что в проекте резолюции подчеркивают, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать:

выплату Россией репараций Украине;

помощь мирового сообщества в восстановлении Украины;

привлечение руководства России к ответственности за эту захватническую войну;

восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных Россией во время ее вторжения.

Как мир помогает Украине победить

25 апреля Европейский Союз выделил еще 1,5 миллиарда евро Украине. Эти деньги пойдут на поддержку работы наших институтов, инфраструктуру и проведение важных реформ.

Недавно стало известно, что Великобритания передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2. В частности, среди них есть боеприпасы с обедненным ураном.

На фоне заявлений от Министерства обороны Украины о начале контрнаступательных действий США объявили об очередном пакете военной помощи. В него вошли артиллерийские снаряды разных калибров, 155-ми и 105-мм, боеприпасы для Himars, 9 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, техника обеспечения и т.д.

После презентации резолюции ее должны согласовать в соответствующих комитетах, а затем вынести на голосование в Конгрессе, где за нее должны проголосовать как на уровне Палаты представителей, так и на уровне Сената.