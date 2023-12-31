В Тернопольской области взрывы: в область залетели "Шахеды"
31 декабря 2023, 21:06Читати новину українською
Во время тревоги в Тернополе раздались взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.
В Тернополе 31 декабря вечером слышали звуки взрывов. В Украине продолжается воздушная тревога из-за третьего за день взлета носителя "Кинжалов" и угрозы БпЛА, передает 24 Канал.
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В Тернополе раздались взрывы
Местные СМИ Тернополя сообщают, что там были взрывы. Пока не известно никаких деталей и официальной информации.
В Тернопольской области могут работать силы ПВО.
Тревога все еще продолжается, поэтому призываем оставаться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь. Также можно воспользоваться правилом двух стен.
Взрывы в разных регионах
- Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович рассказал о повреждениях в результате российского удара по Кропивницкому району. Известно повреждение линий электропередач и зернохранилища. В Кропивницком районе местные жители слышали мощные взрывы после оглашения воздушной тревоги утром, 31 декабря. Пока известно о трех ударах.
- Российские захватчики 29 декабря массированно обстреляли Киев ракетами . В результате стало известно, что в результате атаки пострадавшие и погибшие. К сожалению, количество жертв у Киева 31 декабря снова возросло. Из-под завалов извлекли тела 23 человека.
- 30 декабря вечером оккупанты нанесли удары по Харькову . В городе раздалось по меньшей мере 6 взрывов. К концу дня известно о 26 пострадавших, данных о погибших нет. Взрывы раздавались в центральной части города.