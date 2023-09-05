Дрожала даже земля: в тылу оккупантов у Мелитополя слышали мощные взрывы
Источник:Иван Федоров
Силы обороны продолжают отрабатывать по российским военным на оккупированных территориях. Украинские бойцы нанесли мощный удар по оккупантам под Мелитополем.
Подробности громкого "хлопка" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, громко было 4 сентября около 21 часа в районе Веселого.
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Оккупанты перешли на осенний "хлопок"
Федоров напомнил, что поселок Веселое расположен в 50 километрах от Мелитополя. По его словам, "хлопок" был настолько мощным, что жители поселка чувствовали дрожь земли.
Между тем жители Мелитополя на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов.
Как заметил Иван Федоров, оккупанты "глубокого тыла" перешли от летнего "хлопка" к осеннему.
В Мелитополе россияне построили подземные города
- Иван Федоров рассказал, что за последние полтора года российские военные укрепляли свои линии обороны на Запорожском направлении. Вокруг Токмака и Мелитополя они построили мощные линии защиты, в том числе подземные.
- По словам Федорова, россияне построили фактически целые подземные города под Мелитополем. Он отметил, что это сотни километров оборонительных линий и сооружений.
- Мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты создают подземные города из морских контейнеров и залитого бетона.
- Ранее журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева рассказала, что Мелитополь и Бердянск стали военными базами россиян. По ее словам, россияне чаще всего размещают военную технику на милитаризованных оккупантами предприятиях.
- Она также добавила, что враг усиливает оборону городов техникой и военным составом.