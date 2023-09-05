Дрожала даже земля: в тылу оккупантов у Мелитополя слышали мощные взрывы

Силы обороны продолжают отрабатывать по российским военным на оккупированных территориях. Украинские бойцы нанесли мощный удар по оккупантам под Мелитополем.

Подробности громкого "хлопка" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, громко было 4 сентября около 21 часа в районе Веселого.

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Оккупанты перешли на осенний "хлопок"

Федоров напомнил, что поселок Веселое расположен в 50 километрах от Мелитополя. По его словам, "хлопок" был настолько мощным, что жители поселка чувствовали дрожь земли.

Между тем жители Мелитополя на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов.

Как заметил Иван Федоров, оккупанты "глубокого тыла" перешли от летнего "хлопка" к осеннему.

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