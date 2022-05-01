В Украине из-за войны временно закроют отдельные морские порты: какие именно

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение закрыть отдельные морские порты. Речь идет о портах Бердянска, Херсона, Мариуполя и Скадовска. Все эти города находятся во временной оккупации россиян.

Об этом говорится в приказе министерства инфраструктуры от 28 апреля. Причиной такого шага названо полномасштабное вторжение России.

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Оккупированные порты Украина обслуживать не может

В условиях временной российской оккупации Украина обслуживать суда и пассажиров не может. Также украинская сторона не может проводить грузовые и хозяйственные виды деятельности и гарантировать водному транспорту надлежащий уровень безопасности. Не может Киев выполнять и свои обязательства по охране окружающей среды.

Россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья,

– отметили в Министерстве инфраструктуры.

Украина возобновит работу портов, когда они будут под контролем

Работа морских портов в этих городах возобновится, когда они перейдут под украинский контроль.

В Черном море находятся более 20 российских кораблей

Ранее разведка Министерства обороны Британии сообщила, что только в Черном море находятся более 20 российских кораблей. Поэтому флот государства-агрессора до сих пор может наносить удары по украинским городам своими ракетами. И это несмотря на то, что заменить потопленные "Саратов" и "Москву" Россия сейчас не может.

Ранее Турция закрыла Босфорский пролив для всех военных кораблей, так что ввести новые в акваторию Россия не может. Однако у Москвы есть еще подлодки, которые она тоже использует для запуска ракет.

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