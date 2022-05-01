В Украине из-за войны временно закроют отдельные морские порты: какие именно
Источник:Кабинет Министров Украины
Министерство инфраструктуры Украины приняло решение закрыть отдельные морские порты. Речь идет о портах Бердянска, Херсона, Мариуполя и Скадовска. Все эти города находятся во временной оккупации россиян.
Об этом говорится в приказе министерства инфраструктуры от 28 апреля. Причиной такого шага названо полномасштабное вторжение России.
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Оккупированные порты Украина обслуживать не может
В условиях временной российской оккупации Украина обслуживать суда и пассажиров не может. Также украинская сторона не может проводить грузовые и хозяйственные виды деятельности и гарантировать водному транспорту надлежащий уровень безопасности. Не может Киев выполнять и свои обязательства по охране окружающей среды.
Россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья,
– отметили в Министерстве инфраструктуры.
Украина возобновит работу портов, когда они будут под контролем
Работа морских портов в этих городах возобновится, когда они перейдут под украинский контроль.
В Черном море находятся более 20 российских кораблей
Ранее разведка Министерства обороны Британии сообщила, что только в Черном море находятся более 20 российских кораблей. Поэтому флот государства-агрессора до сих пор может наносить удары по украинским городам своими ракетами. И это несмотря на то, что заменить потопленные "Саратов" и "Москву" Россия сейчас не может.
Ранее Турция закрыла Босфорский пролив для всех военных кораблей, так что ввести новые в акваторию Россия не может. Однако у Москвы есть еще подлодки, которые она тоже использует для запуска ракет.
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Последние новости из оккупированных Бердянска, Херсона и Мариуполя:
- В Бердянске оккупанты терроризируют местное население. Они останавливают для проверки документов даже пешеходов. Более того, оккупанты осматривают людей, выискивая татуировки.
- Русские назначили свою так называемую "власть" в городе. При этом заместителем "мэра" стал бывший дворник.
- Тем временем на Херсонщине исчезла мобильная связь и интернет всех украинских операторов.
- Захватчики назначают свою "администрацию" в населенных пунктах и вешают вместо украинских флагов триколоры.
- Из "Азовстали" в Мариуполе впервые удалось вывести 20 гражданских людей. Ситуация в городе очень тяжелая. В дома заселяют неизвестных людей.
Смотрите в видео: первая эвакуация гражданских из "Азовстали"