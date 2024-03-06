В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: в России взлетал МиГ-31К

По всей Украине утром 6 марта объявляли воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет носителя гиперзвуковых ракет МиГ-31К.

Тревога начала распространяться по стране в 08:43. Призываем читателей не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.

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Что известно о тревоге

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09:07, 06 марта Отбой воздушной тревоги В Воздушных силах объявили отбой угрозы по МиГ-31К. 08:59, 06 марта В воздухе 2 МиГ-31К Как сообщили в Воздушных силах, в России взлетело 2 борта МиГ. Фиксируется 2 истребителя МиГ-31К, взлет состоялся с аэродрома Саваслейка Нижегородской области,

– предупредили в Воздушных силах. 08:52, 06 марта Сейчас пусков ракет не происходило.

Карта воздушной тревоги по состоянию на 08:52 6 марта 2024 года 08:45, 06 марта В России взлетел МиГ-31К В Воздушных силах сообщили, что причиной объявления тревоги стал взлет носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К. Эти ракеты представляют угрозу для всей Украины, ведь они преодолевают тысячи километров за считанные минуты. 08:44, 06 марта Тревога начала распространяться по стране. Почти во всех областях раздается сигнал воздушной тревоги. 08:43, 06 марта В Киеве объявили воздушную тревогу.

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