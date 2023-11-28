В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: какая причина

В Украине около обеда объявили масштабную воздушную тревогу. Российские военные подняли в небо носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета самолета МиГ-31К. Именно этот истребитель способен нести ракету типа "Кинжал", пишет 24 Канал. В 14:29 в Украине объявили отбой тревоги из-за МиГ-31К.

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Воздушная тревога может длиться несколько часов

Воздушная тревога в Украине из-за взлета МиГ-31К может длиться несколько часов. Так, например, 27 ноября также был зафиксирован взлет этого истребителя и тревога длилась почти два часа.

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Карта воздушной тревоги в Украине / Скриншот

В последнее время долговременные воздушные тревоги в Украине связаны с тем, что россияне с помощью МиГ-31К патрулируют в Черном море. Кроме того, во время патрулирования МиГ-31К может выполнить дозаправку в воздухе. В таком случае тревога может длиться более трех часов.

В Украине ищут решение с объявлением тревоги во время полетов МиГ-31К