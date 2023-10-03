"Встретимся в Валгалле": в Украине погибли добровольцы из Беларуси
3 октября 2023, 21:28Читати новину українською
Источник:Белорусский Гаюн
В войне России против Украины погибли несколько белорусских добровольцев. Они выполняли боевое задание на Востоке.
Несколько белорусов погибли в войне России против Украины. Потери подтвердили в белорусском добровольческом отряде спецназначения "Террор".
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Белорусы погибли на Востоке
О потерях соответственный канал белорусской группировки.
Вы достойно выполнили боевое задание на Востоке. К сожалению, последнее для вас. Встретимся в Валгалле, братья,
– говорилось в сообщении.
Число погибших не уточняется. Также отсутствуют какие-либо комментарии на этот счет.
Белорусские добровольцы уже не в первый раз гибнут в Украине
- Ранее сообщалось, что во время стрелкового боя под Бахмутом, отражая атаку россиян, погибли пятеро белорусских бойцов полка Калиновского. Военные вели бой, когда россияне ударили по зданию, в котором находилась группа полка. Здание обрушилось.
- Четыре бойца оказались под завалами здания. Возможности эвакуироваться не было. Командир группы погиб во время эвакуации и прикрытия ухода группы.
- Кроме этого, 17 мая сообщали о гибели одного бойца полка Калиновского, а еще четверо объявили пропавшими без вести.
- Отмечали, что пропавшие белорусы "точно не находятся в плену". Также была информация, что несколько бойцов полка получили ранения различной степени тяжести.