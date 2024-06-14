В Украину вернули тела 254 погибших военных
14 июня 2024, 12:11Читати новину українською
По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 254 павших защитников. Их перевезут в определенные государственные учреждения.
Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Во время подобного предварительного обмена ранее вернули тела 212 павших защитников.
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В Украину вернули тела погибших воинов
Так, удалось репатриировать тела 221 воевавших на Донецком направлении защитника, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших защитника из Луганского направления и 4 погибших воина, тела которых переданы из моргов на территории России.