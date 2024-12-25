В Винницкой области из-за ночной атаки повреждена энергетическая инфраструктура

В Винницкой области враг нанес удар по энергетической инфраструктуре. Несмотря на это, благодаря оперативной работе энергетиков, все потребители уже получили электроснабжение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницкую ОВА. По словам первого заместителя начальника Винницкой ОВА Натальи Заболотной, на утро удалось полностью восстановить питание в пострадавших районах.

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Ночной удар по Винницкой области

Россияне регулярно пытаются атаковать критическую инфраструктуру Украины, но энергетики оперативно ликвидируют последствия ударов, в том числе в Винницкой области.

Спасибо всем службам за оперативность,

– подчеркнула Заболотная.

К слову, Россия также нанесла ракетный удар по Прикарпатью, вызвав перебои в подаче электроэнергии. В частности, серия взрывов прогремела в Бурштыне, где расположена одноименная тепловая электростанция.

В общей сложности это уже 13-я массированная атака на украинский энергетический сектор в этом году, с начала вторжения тепловые электростанции ДТЭК подвергались обстрелам более 200 раз.

Попадание было зафиксировано и в Харькове. В полиции Харьковской области сообщили, что на Рождество враг нанес серию ракетных ударов. Всего пострадали 3 человека, двое из них госпитализированы. Ранения получили мужчины в возрасте 39, 45 и 46 лет.

Попадания были в 2 районах – Салтовском и Киевском. Повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, частные автомобили. Вспыхнули пожары.