В день мятежа Пригожина: в сети показали мощный взрыв на трассе под Воронежем
В день, когда вагнеровцы двигались в сторону Москвы, они прошли Ростов и взяли под контроль все объекты в Воронеже. В сети показали, как российские оккупанты взрывали машины на дороге, чтобы остановить движение вагнеровцев.
Известно, что наемники Евгения Пригожина остановились после того, как были в пределах 200 километров от Москвы. Однако владелец ЧВК "Вагнера" заявил, что он прекращает свой мятеж – развернул колонны и вернул вагнеровцев в полевые лагеря, пишет 24 Канал.
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Какой взрыв зафиксировала камера в Воронеже
В день мятежа Пригожина, 24 июня, российские захватчики атаковали вагнеровцев, которые выступили против Минобороны России.
В сети показали видео, на котором видно, как путинские захватчики атакуют восставших против них наемников Пригожина.
Как армия россиян атаковала вагнеровцев: смотрите видео
Российская армия атаковала дорогу в Воронеже, чтобы остановить вагнеровцев: смотрите видео
Что происходило в Воронеже в день мятежа Пригожина
- 24 июня наемники ЧВК "Вагнер", несмотря на обстрелы российских властей, вошли в Воронеж.
- Буквально утром 24 июня издание Reuters сообщило, что вагнеровцы заняли все военные объекты в Воронеже.
- Россияне не останавливались ни перед чем – они открыли огонь по гражданским. В частности, взрыв прогремел возле гражданской фуры.
- Кроме того, в Воронеже ударили прямо по жилому комплексу. Взрывом повредило машину. В тот же день в городе горела нефтебаза.