В день мятежа Пригожина: в сети показали мощный взрыв на трассе под Воронежем

В день, когда вагнеровцы двигались в сторону Москвы, они прошли Ростов и взяли под контроль все объекты в Воронеже. В сети показали, как российские оккупанты взрывали машины на дороге, чтобы остановить движение вагнеровцев.

Известно, что наемники Евгения Пригожина остановились после того, как были в пределах 200 километров от Москвы. Однако владелец ЧВК "Вагнера" заявил, что он прекращает свой мятеж – развернул колонны и вернул вагнеровцев в полевые лагеря, пишет 24 Канал.

Заметьте Военный переворот или пиар-акция Пригожина: что происходит в России

Какой взрыв зафиксировала камера в Воронеже

В день мятежа Пригожина, 24 июня, российские захватчики атаковали вагнеровцев, которые выступили против Минобороны России.

В сети показали видео, на котором видно, как путинские захватчики атакуют восставших против них наемников Пригожина.

Как армия россиян атаковала вагнеровцев: смотрите видео

Российская армия атаковала дорогу в Воронеже, чтобы остановить вагнеровцев: смотрите видео

Что происходило в Воронеже в день мятежа Пригожина

24 июня наемники ЧВК "Вагнер", несмотря на обстрелы российских властей, вошли в Воронеж.

Буквально утром 24 июня издание Reuters сообщило, что вагнеровцы заняли все военные объекты в Воронеже.

Россияне не останавливались ни перед чем – они открыли огонь по гражданским. В частности, взрыв прогремел возле гражданской фуры.

Кроме того, в Воронеже ударили прямо по жилому комплексу. Взрывом повредило машину. В тот же день в городе горела нефтебаза.