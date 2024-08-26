В воздухе 11 бортов Ту-95МС: есть угроза массированной ракетной атаки

Активность стратегической авиации врага зафиксировали Воздушные силы ночью 26 августа. Речь идет о не менее 11 бортах бомбардировщиков Ту-95МС.

По информации мониторинговых сообществ, это самолеты с трех аэродромов. Часть из них направляется к пусковым рубежам, часть уже находится там. Ту-95МС способны выпускать крылатые ракеты Х-101.

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Есть угроза ракетной атаки 26 августа: что известно

В 04:43 утра 26 августа Воздушные силы в социальных сетях сообщили, что в воздушном пространстве России зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– подчеркнули наши защитники.

Буквально несколько минут перед этим мониторинговые сообщества начали писать об этих самолетах. Речь шла о 6 бортах, которые взлетели с Оленьи, 4 с Энгельса и еще 1 с Дягилево.

Вылеты могут быть боевыми. Если это подтвердят Воздушные силы и станет известно о пусках крылатых ракет, угрозу с неба можно ожидать ближе к 6 утра.

в Украине продолжается воздушная тревога в большинстве областей из-за пусков врагом дронов-камикадзе типа "Шахед". Причем говорится о двух направлениях, северном и южном, и нескольких группах БПЛА.

В течение ночи 26 августа силы ПВО уже отрабатывали воздушные цели (беспилотники) в Киевской области, о чем сообщали местные власти. Также Воздушные силы писали об угрозе для Миргорода на Полтавщине и других областей.

Обратим также внимание, что предыдущая массированная комбинированная ракетная атака врага состоялась еще 8 июля. Российские военные нанесли удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области. В частности, в столице разрушениям подверглась детская больница "Охматдет", также были попадания в жилой дом. Эта атака принесла горе во многие украинские семьи – несколько десятков человек погибли, сотни пострадали. Захватчики выпустили 38 ракет различных типов, ПВО одолела 30 из них.

А неделю назад, утром 19 августа, также был взлет в России стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Несколько бортов совершили предпусковые маневры, однако ракет не было – враг покружил над Каспием и пошел на посадку.