Воздушные силы зафиксировали полет нескольких бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспия

В ночь на 23 января Воздушные силы сообщили о полете нескольких вражеских бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспия. В скором времени в Украине могут объявить масштабную тревогу.

Ранее соответствующую информацию сообщали мониторинговые каналы. А уже в 3:45 полет вражеских бомбардировщиков подтвердили и в Воздушных силах.

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Зафиксировали полет вражеских Ту-95МС

Зафиксирован полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении (район Каспийского моря),

– говорится в сообщении.

О точном количестве стратегических бомбардировщиков в Воздушных силах пообещали сообщить дополнительно. В то же время там отметили важность заботиться о собственной безопасности.

В случае объявления воздушной тревоги немедленно направляйтесь в укрытие. Оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам здоровье и даже спасти жизнь. Кроме того, не стоит делать фото и видео работы ПВО или прилетов. Это ведь может сыграть на руку врагу.

Заметим, что Ту-95МС – ракетоносители ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. При атаке этими ракетами тревога может занять несколько часов. Следует учитывать, что враг часто запускает ракеты несколькими волнами.

По состоянию на 4:45 о пусках вражеских ракет информации не было.

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