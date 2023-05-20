В WP назвали человека, который "дожал" Байдена относительно передачи F-16

США поддержали поставку Украине истребителей F-16 и обучение украинских летчиков и механиков. Журналисты написали, кто убедил президента США принять решение.

В частности, говорится о высокопоставленном чиновнике Соединенных Штатов. Издание отметило, что эту информацию им предоставили официальные лица США.

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Кто повлиял на решение Байдена

Официальные лица США заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен был главной силой в администрации, добивавшейся разрешения союзникам передать самолеты, и активно работал с разными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать политику вперед,

– заявило издание.

Также журналисты напомнили, что Энтони Блинкен также сыграл аналогичную роль, когда Альянс стоял в тупике относительно того, поставлять ли Украине современные танки.

Издание напомнило, что тогда Германия решила одобрить передачу Leopard 2 только после того, как Блинкен подтолкнул Белый дом одобрить передачу Вооруженным Силам Украины танков M1 Abrams, несмотря на нежелание Пентагона.

Как Запад изменил решение по F-16