В Запорожье 5 домов полуразрушены из-за ночной атаки "Шахедами"
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам и разрушать гражданские объекты и инфраструктуру. На этот раз под атакой "Шахедов" оказалось Запорожье.
В ночь на 28 марта враг атаковал город атаковал город ударными дронами-камикадзе. В результате атаки есть разрушения.
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Есть пострадавшие
В результате атаки повреждены дома частного сектора в трех районах города. По состоянию на 6:15 известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены.
Два человека получили легкие повреждения, им оказана первичная медицинская помощь,
– говорится в сообщении.
На местах работают все необходимые службы.
Последствия ночной атаки / Фото запорожской ОВА
Враг пытался атаковать энергосистему
Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что враг снова объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты, но маршрут дронов пролегал между жилыми домами, поэтому там и произошел пожар в результате падения обломков.
Еще раз напомню: что последствия боевой работы также могут быть разрушительными,
– подчеркнула Гуменюк.
По ее словам, обломки сбитых "Шахедов" летят в разные направления и могут, в частности, содержать еще и боевую часть и создавать дополнительные взрывы. Именно поэтому важно реагировать на воздушные тревоги и переходить в укрытие.
Россияне ударили по ДнепроГЭС в Запорожье
- Оккупанты 22 марта нанесли 12 ударов по Запорожью. К сожалению, были разрушения и пострадавшие. Во время этой атаки враг попал в крупнейшую гидроэлектростанцию – Днепровскую. Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал, что было два прямых попадания в станцию.
- По его словам, состояние ГЭС-2 критическое. Россияне направили против станции 8 ракет. В то же время, к счастью, не было угрозы прорыва плотины. Специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа выяснили, как удар по ГЭС повлиял на окружающую среду. Они обнаружили засорение почв и утечку нефтепродуктов в реку Днепр.
- О подготовке своей атаки оккупанты сообщили по крайней мере за сутки до самого удара. 21 марта десятки пророссийских телеграмм-каналов писали о том, что ВСУ якобы хотят атаковать Днепровскую ГЭС. Таким образом они заранее планировали "выйти чистыми из воды", обвинив в экологической катастрофе Украину.