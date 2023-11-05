Прошел Херсонщину и Соледар: на Запорожье погиб офицер 128-й бригады Сергей Кузнев

На фронте погиб ужгородец Сергей Кузнев. Защитник прошел самые горячие участки фронта, в частности Херсонщину и Соледар.

Сергей Кузнев – ветеран АТО и один из тех, кто всеми усилиями поддерживал военных, помогал реализовывать в Ужгородском национальном университете на протяжении 2018 – 2022 годов международный проект "Украина – Норвегия" – "Переподготовка и социальная адаптация военнослужащих и членов их семей в Украине".

Кроме того, боец был автором проекта "НадКарпаття", благодаря которому все могли видеть замечательные кадры Закарпатья с высоты птичьего полета.

Стоит прочесть Халатность и советчина не дают ВСУ реализовать потенциал, – Зеленский анонсировал важные изменения

На фронте погиб Сергей Кузнев

Во время непродолжительного отпуска 1 ноября воин осуществил свою фермерскую мечту – высадил 450 кустов жимолости на территории будущей плантации. Через 3 дня пришло печальное известие о его гибели.

Все, кто знал защитника, вспоминают его как светлого, доброго, положительного и активного человека.

Сергей Кузнев недавно вернулся из отпуска. Перед отбытием назад на фронт он посадил на своем участке жимолость. У него была семья, друзья, партнеры, планы на жизнь, огромный поток энергии, которую использовал для поддержки окружающих. У которых его отняла эта кровавая война. Он много помогал ветеранам. Это огромная и тяжелая потеря. Гордимся, что Сергей был членом нашей команды, нашим партнером и другом,

– написали на странице Международного фонда социальной адаптации.

Жена Героя Наталья Кузнева уже подтвердила его гибель.

"Ты самое светлое, что было в моей жизни", – написала женщина.

Волонтер Богдан Хаустов рассказал, что несколько дней назад они согласовывали маршрут, даты и волонтерский груз.

"С лета 2022 года виделись почти ежемесячно. Житомирщина, освобожденные территории Херсонщины, Соледар, Запорожье и так далее. В подразделения Сергея возили помощь, грузы от коллег-волонтеров, передачи от родственников. Много интересных историй, которые наверняка напишу после прощания", – отметил Хаустов.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.



Сергей Кузнев погиб на Запорожье / Фото Богдана Хаустова

К теме Трагедия, которой можно было избежать – Зеленский отреагировал на российский удар по 128 бригаде

Попадание "Искандером" по 128 бригаде на Запорожье: что известно