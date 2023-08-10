Очень людная территория: Россия снова нанесла террористический удар по Запорожью

В Запорожье около 19:20 10 августа раздался взрыв. Ранее людей предупредили о ракетной угрозе с Юга.

Воздушная тревога на территории области была объявлена в 19:17. Пока она продолжается.

Обратите внимание Погибшие оказались в эпицентре обстрела: в ГСЧС рассказали о последствиях удара по Запорожью

Юрий Малашко – глава Запорожской ОВА – уже прокомментировал атаку.

Вновь целью российской террористической атаки избран объект гражданской инфраструктуры. Снова никаких военных целей. Очень людная в это время территория,

– говорится в сообщении.

Людей призывают находиться в укрытиях гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Анатолий Куртев – секретарь Запорожского горсовета – рассказал, что на месте прилета вспыхнул пожар. К сожалению, уже известно о пострадавших. Впоследствии Куртев уточнил, что известно о двух пострадавших. Их состояние оценивают как легкую тяжесть. Позже их количество выросло до девяти.

Накануне Россия нанесла террористический удар по Запорожью

По состоянию на 19:25 сообщили об одной жерве удара.

Российские оккупанты вечером 9 августа атаковали Запорожье ракетой Х-35. К сожалению, погибли три человека. Среди них две музыкантки, собиравшие деньги на помощь ВСУ. В сети заметили, что девушки верили в победу и своими силами приближали ее.

Виктория Кныш – участница группы Матвеевский сельский центр культуры и досуга – оставила щемящее сообщение о погибших.

"Девушки верили в яркую и мирную жизнь под украинским флагом. Верили в победу, приближали ее своими собственными силами. Поэтому сейчас мы должны сделать это за них. Пусть их души покоятся с миром. Мы будем помнить вас. Никогда не простим россиянам эти жертвы и страдания. Выражаем искренние соболезнования родным и знакомым", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате террористической атаки пострадали 9 человек. Среди них – 11-месячный ребенок. В Запорожской ОВА рассказали, что российские оккупанты разрушили храм. Кроме того, пострадали торговые точки.