В Запорожье раздался взрыв: жителей города призвали немедленно пройти в укрытие

В Запорожье раздался взрыв. Поэтому жителей города призвали спуститься в укрытие гражданской защиты.

Стоит добавить, что Россия атаковала Запорожскую область в ночь на 31 марта и на рассвете в этот же день. Оккупанты повредили гражданские дома и объект критической инфраструктуры.

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Что происходило на Запорожье

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 12:49 31 марта. После этого буквально в 13:02 в СМИ сообщили о взрывах в областном центре.

Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!

– призвал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

На Востоке Украины звучала воздушная тревога

Кроме Запорожской области, сирены звучали в:

Херсонской;

Днепропетровской;

Донецкой областях.

Также "красными" были оккупированные Крым и Луганская область. Там тревога продолжается, начиная с декабря и апреля соответственно.

Ориентировочно в 13:11 31 марта жителей Глухова Сумской области предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов.

Стоит добавить, что буквально в 13:19 31 марта объявили об отбое воздушной тревоги.

Кратко про обстрел Запорожья