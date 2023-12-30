В Запорожье и Днепре слышали взрыв: в областях раздается воздушная тревога

В Запорожье днем 30 декабря раздались мощные звуки взрыва. До этого в области раздавались сигналы воздушной тревоги.

Впоследствии взрыв раздался и в Днепре. По предварительным данным, взрывы могут быть связаны с угрозой баллистики. Пока официальные власти взрывы никак не комментировали.

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В Запорожье и Днепре раздавались взрывы

Воздушную тревогу по всей Запорожской области объявили еще в 10 часов 30 минут из-за взлета в небо российского МиГ-31К, являющегося потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". В то же время взрывы в самом Запорожье прогремели около 11 часов 36 минут.

В Запорожье слышен звук взрыва,

– сообщили корреспонденты Суспильного.

Через несколько минут Воздушные силы ВСУ сообщили, что на Днепр летит ракета Х-59. Далее в городе также прогремели громкие взрывы, о чем сказали корреспонденты Суспильного.

"В Днепре слышны звуки взрывов", – рассказали журналисты.

Пока неизвестно, какие последствия от взрывов в Днепре и Запорожье, ведь местные власти пока не комментировали взрывы. По состоянию на 11:52, воздушная тревога по областям продолжается.