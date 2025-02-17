В Запорожской области взрывы: работает ПВО

Ночь на 17 февраля в Украине выдалась неспокойной. В частности, взрывы раздавались в Запорожской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно об атаке на Запорожье

Так, взрывы в Запорожской области прозвучали около 02:32, сообщил Федоров. Через несколько минут он уточнил, что громкие звуки связаны с робой ПВО.

Работает наша ПВО. Будьте в безопасности до отбоя

– написал он.

По данным главы ОВА, воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 01:03. Причиной была активность российских "Шахедов". Впоследствии к этому добавилась ракетная опасность.

К слову, оперативно о тревогах, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Отметим, что “Шахеды” этой ночью атаковали и другие регионы Украины. О работе ПВО по дронам сообщали в Киеве. А в Харькове власти отчитались о попаданиях в 2 двух районах города. Беспилотники попали в частное домовладение, а также вблизи админздания.