В "Альбасете" считают, что испанские судьи предвзято относятся к украинцу Зозуле

Полузащитник "Альбасете" Хон Эрисе считает, что местные арбитры предвзято относятся к украинскому нападающему Роману Зозуле.

Эрисе пожаловался на предвзятое отношение испанских судей к Роману Зозуле после матча против Луго (1:0).

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Я говорил с рефери в перерыве. Зозуля не притворяется, но судьи почему-то не фиксируют на нем фола. Когда Зозуля нарушает правила, то арбитры мгновенно реагируют. Зато фолы на Романа остаются незамеченными,

– приводит слова Хона Эрисе El Digital de Albacete.

В текущем сезоне Роман Зозуля забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в 13 матчах чемпионата Испании.



После 14 туров "Альбасете" с 24 очками занимает 5 место в турнирной таблице Сегунды.

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