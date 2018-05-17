В деле Одесского аэропорта детективы НАБУ добрались до гражданской жены Труханова

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины добились судебного разрешения на доступ к телефонам мэра Одессы Геннадия Труханова, его матери, дочери и хозяйки частной квартиры.

В арендованной квартире провели обыск по делу, которое касается Одесского аэропорта.

Смотрите также: Как одесский мэр Труханов пошел по миру

Детективы там нашли одежду, обувь, документы и электронные носители информации, принадлежащие одесскому мэру.



Там же были обнаружены две карточки, выданные на имя городского главы Одессы банком "Пивденный", с подписью Gennadiy Trukhanov и сроком действия до мая 2018 года.



Как информирует одесское издание "Думская", обнаруженные вещи заставили детективов считать, что хозяйка квартиры и мэр Одессы проживали вместе в период с 2015 до 2017 года.



Поэтому Труханов должен был отразить это в своих налоговых декларациях. Однако в публикуемой отчетности одесского городского главы есть, кроме него самого, данные только о матери и младшей дочери Алисе.



Зато в электронной декларации за 2017 год информации о старшей дочери Екатерине и гражданской жене там нет.



Известно, что квартира, в которой были обнаружены вещи Труханова принадлежит Татьяне Колтуновой – гражданской жене Геннадия Труханова, с которой он неоднократно появлялся на публичных мероприятиях.



Геннадий Труханов в сопровождении Татьяны Колтуновой и дочери Алисы // Думская

Мэра Одессы Геннадия Труханова подозревают в присвоении и хищении имущества в особо крупных размерах. Одним из обвинений по делу является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян".