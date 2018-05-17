14:06
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В деле Одесского аэропорта детективы НАБУ добрались до гражданской жены Труханова

104 Читати новину українською
Геннадий Труханов и Татьяна Колтунова
Геннадий Труханов и Татьяна Колтунова / Таймер

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины добились судебного разрешения на доступ к телефонам мэра Одессы Геннадия Труханова, его матери, дочери и хозяйки частной квартиры.

В арендованной квартире провели обыск по делу, которое касается Одесского аэропорта.

Смотрите также: Как одесский мэр Труханов пошел по миру

Детективы там нашли одежду, обувь, документы и электронные носители информации, принадлежащие одесскому мэру.

Там же были обнаружены две карточки, выданные на имя городского главы Одессы банком "Пивденный", с подписью Gennadiy Trukhanov и сроком действия до мая 2018 года.

Как информирует одесское издание "Думская", обнаруженные вещи заставили детективов считать, что хозяйка квартиры и мэр Одессы проживали вместе в период с 2015 до 2017 года.

Поэтому Труханов должен был отразить это в своих налоговых декларациях. Однако в публикуемой отчетности одесского городского главы есть, кроме него самого, данные только о матери и младшей дочери Алисе.

Зато в электронной декларации за 2017 год информации о старшей дочери Екатерине и гражданской жене там нет.

Известно, что квартира, в которой были обнаружены вещи Труханова принадлежит Татьяне Колтуновой – гражданской жене Геннадия Труханова, с которой он неоднократно появлялся на публичных мероприятиях.

Труханов Колтунова Одеса
Геннадий Труханов в сопровождении Татьяны Колтуновой и дочери Алисы // Думская

Мэра Одессы Геннадия Труханова подозревают в присвоении и хищении имущества в особо крупных размерах. Одним из обвинений по делу является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян".

Теги: Новости Украины Расследования Новости Одессы Геннадий Труханов НАБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня, 18:15 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
910
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук