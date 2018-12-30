В Днепре курсируют праздничные трамваи: захватывающие фото и видео

В Днепре к новогодним праздникам украсили трамваи. По городу курсируют вагоны, украшенные снежинками, гирляндами и новогодними рисунками. Водители трамваев рассказали, это еще не все сюрпризы, которые они подготовили горожанам на новогодние праздники.

"Мне кажется, что наш трамвай красивый. Очень много людей останавливаются, фотографируются, а для детей это, конечно, сказка на колесах, которая движется по городу", – пояснил заместитель начальника ремонтного депо №3.

Читайте также: Женщины-военные снялись для календаря на 2019 год: красноречивые фото

Таких праздничных трамваев по городу курсирует два. Украшают их уже третий год подряд. В этом году на их отделку понадобилось две недели и почти тысяча метров гирлянд. Ни снег, ни дождь им не страшны.

У нас трамвайчик все выдерживает, мы каждый день на маршруте. Едешь по городу, все в восторге, на лицах появляется улыбка, дети радуются, приветствуют ручками,

– отметила водитель трамвая №1 Елена Литовченко.

Праздничный транспорт будет радовать днепрян до 19 января. Кроме украшений, планируют развлекать пассажиров еще и аниматорами – в отдельные дни по маршруту проедут сказочные герои.



Праздничный трамвай в Днепре



Трамвай в Днепре

На стоимость проезда праздничная атмосфера не влияет, осталась неизменной – 4 гривны. А в новогоднюю ночь трамваи и другой электротранспорт Днепра будут работать до 6 утра.