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      В Днепре курсируют праздничные трамваи: захватывающие фото и видео

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      В Днепре к новогодним праздникам украсили трамваи. По городу курсируют вагоны, украшенные снежинками, гирляндами и новогодними рисунками. Водители трамваев рассказали, это еще не все сюрпризы, которые они подготовили горожанам на новогодние праздники.

      "Мне кажется, что наш трамвай красивый. Очень много людей останавливаются, фотографируются, а для детей это, конечно, сказка на колесах, которая движется по городу", – пояснил заместитель начальника ремонтного депо №3.

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      Таких праздничных трамваев по городу курсирует два. Украшают их уже третий год подряд. В этом году на их отделку понадобилось две недели и почти тысяча метров гирлянд. Ни снег, ни дождь им не страшны.

      У нас трамвайчик все выдерживает, мы каждый день на маршруте. Едешь по городу, все в восторге, на лицах появляется улыбка, дети радуются, приветствуют ручками,
      – отметила водитель трамвая №1 Елена Литовченко.

      Праздничный транспорт будет радовать днепрян до 19 января. Кроме украшений, планируют развлекать пассажиров еще и аниматорами – в отдельные дни по маршруту проедут сказочные герои.

      дніпро трамвай
      Праздничный трамвай в Днепре 

      дніпро трамвай
      Трамвай в Днепре

      На стоимость проезда праздничная атмосфера не влияет, осталась неизменной – 4 гривны. А в новогоднюю ночь трамваи и другой электротранспорт Днепра будут работать до 6 утра.

      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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