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      В ЕС ввели в обращение новые купюры в 100 и 200 евро – фото

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      В ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро
      В ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро / Getty images

      В странах еврозоны ввели в обращение новые купюры в 100 и 200 евро. Дизайн был представлен еще осенью прошлого года.

      Новые банкноты 100 и 200 евро используют новые и инновационные функции безопасности, говорится на сайте Европейского центробанка.

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      Как выглядят новые купюры? В верхней части серебристой полосы на голограмме изображены маленькие символы €, которые перемещаются вокруг числа и становятся более четкими при прямом освещении. Серебристая полоса содержит большой символ €, портрет Европы и архитектурный мотив.

      Кроме того, новые банкноты имеют увеличенный изумрудный номер. Хотя именно изумрудное число присутствует на всех остальных нотах серии Europa, эта версия также показывает символы € внутри цифр.

      банкнота 100 євро
      Так выглядит новая банкнота в 100 евро

      Чем отличаются новые банкноты от старых? 100 и 200 евро отличаются по размеру от старых банкнот. Обе купюры теперь имеют ту же ширину, что и банкнота в 50 евро. Их длина остается неизменной – чем длиннее бакнота, тем выше значение.

      банкнота 200 євро нова
      Новая банкнота номиналом в 200 евро

      В ЕЦБ объяснили, что новую ширину банкнот легче обрабатывать машинам.

      Банкноты будут лучше помещаться в кошельки людей и прослужат дольше, поскольку будут меньше изнашиваться,
      – добавили в ЕЦБ.

      На новые банкноты также нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может распознать только машина.

      Что будет со старыми банкнотами? Их будут использовать до естественного вывода из обращения.

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      Теги: Деньги Евросоюз
      Источник: 24 канал
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