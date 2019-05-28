В ЕС ввели в обращение новые купюры в 100 и 200 евро – фото

В странах еврозоны ввели в обращение новые купюры в 100 и 200 евро. Дизайн был представлен еще осенью прошлого года.

Новые банкноты 100 и 200 евро используют новые и инновационные функции безопасности, говорится на сайте Европейского центробанка.

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Как выглядят новые купюры? В верхней части серебристой полосы на голограмме изображены маленькие символы €, которые перемещаются вокруг числа и становятся более четкими при прямом освещении. Серебристая полоса содержит большой символ €, портрет Европы и архитектурный мотив.

Кроме того, новые банкноты имеют увеличенный изумрудный номер. Хотя именно изумрудное число присутствует на всех остальных нотах серии Europa, эта версия также показывает символы € внутри цифр.



Так выглядит новая банкнота в 100 евро

Чем отличаются новые банкноты от старых? 100 и 200 евро отличаются по размеру от старых банкнот. Обе купюры теперь имеют ту же ширину, что и банкнота в 50 евро. Их длина остается неизменной – чем длиннее бакнота, тем выше значение.



Новая банкнота номиналом в 200 евро

В ЕЦБ объяснили, что новую ширину банкнот легче обрабатывать машинам.

Банкноты будут лучше помещаться в кошельки людей и прослужат дольше, поскольку будут меньше изнашиваться,

– добавили в ЕЦБ.

На новые банкноты также нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может распознать только машина.

Что будет со старыми банкнотами? Их будут использовать до естественного вывода из обращения.