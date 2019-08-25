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      В Харькове вспыхнул масштабный пожар на складах: фото и видео

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      Пожар в Харькове 25 августа 2019 – фото и видео пожара на складах

      Крупный пожар вспыхнул 25 августа утром на складах в Харькове: в небо поднимается густой черный дым. Чрезвычайная ситуация возникла на улице Беркоса.

      На место пожара выехали пожарные автомобили, сообщает sq.com.ua.

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      По предварительной информации, горит до 100 квадратных метров складов. Пострадал ли кто-то в пожаре, пока неизвестно.

      Харків пожежа склади
      Пожар на складах в Харькове / Фото sq.com.ua

      Харків пожежа склади фото
      Пожар на складах в Харькове

       

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      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Чрезвычайное происшествие Новости Харькова
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