В Харькове вспыхнул масштабный пожар на складах: фото и видео

Крупный пожар вспыхнул 25 августа утром на складах в Харькове: в небо поднимается густой черный дым. Чрезвычайная ситуация возникла на улице Беркоса.

На место пожара выехали пожарные автомобили, сообщает sq.com.ua. Читайте также: Автомобильный мост обрушился в Харькове: фото и видео По предварительной информации, горит до 100 квадратных метров складов. Пострадал ли кто-то в пожаре, пока неизвестно.

Пожар на складах в Харькове / Фото sq.com.ua

Пожар на складах в Харькове