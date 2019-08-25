В Харькове вспыхнул масштабный пожар на складах: фото и видео
Крупный пожар вспыхнул 25 августа утром на складах в Харькове: в небо поднимается густой черный дым. Чрезвычайная ситуация возникла на улице Беркоса.
На место пожара выехали пожарные автомобили, сообщает sq.com.ua.
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По предварительной информации, горит до 100 квадратных метров складов. Пострадал ли кто-то в пожаре, пока неизвестно.
Пожар на складах в Харькове / Фото sq.com.ua
Пожар на складах в Харькове
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