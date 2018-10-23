В харьковском метро появился эпический постер к дерби "Шахтера" и "Динамо": фото

В харьковском метро появилась афиша матча "Шахтер" – "Динамо", который состоится 3 ноября на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове.

Хозяином встречи будет "Шахтер". В харьковском метро уже можно увидеть классную рекламу поединка.

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"Мир смотрит. Фонсека против Хацкевича", – гласит надпись на плакате. При этом глаза обоих тренеров горят огнем клубного цвета их команды: у Фонсеки - оранжевого, у Хацкевича - голубого.



В Харькове вывесили эпический постер перед матчем "Шахтера" и "Динамо" (Фото: footballua.tv)

Очередное украинское классико пройдет в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги. На данный момент после 12 туров возглавляет турнирную таблицу донецкий "Шахтер" (31 очко), "Динамо" отстает от лидера на 2 балла.

К очному поединку лидер сыграет против "Арсенала-Киев", а "Динамо" – против ФК "Львов".

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