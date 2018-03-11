В Карпатах спасатели нашли киевлянина, пропавшего 4 дня назад

В Карпатах спасатели нашли 27-летнего туриста из Киева Константина Зинченко, который исчез 7 марта во время спуска с горы Поп Иван.

Об этом сообщает "Новое Время" со ссылкой на друзей мужчины.

По информации издания, Зинченко заблудился в горах и решил спрятаться в хижине, предусмотренной специально для укрытия туристов. Там турист провел несколько дней, пока его не обнаружили спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Состояние киевского туриста удовлетворительное. А в ГСЧС уточнили, что нашли мужчину в районе долины Шешорская.