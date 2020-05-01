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      В Киеве "накрыли" ресторан, который работал, несмотря на карантин: фото

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      У Києві "накрили" ресторан
      У Києві "накрили" ресторан / Пресслужба поліції

      В столице правоохранители зафиксировали нарушение карантина в Голосеевском районе. Ресторан работал несмотря на жесткие ограничения и принимал гостей.

      Під час перевірки у ресторані були 4 гостей за 2 столиками, повідомила пресслужба поліції у фейсбуці.

      До речі Тищенко пояснив "Слузі народу" роботу ресторану "Велюр" під час карантину

      Правоохоронці склали протокол на адміністратора закладу. Жінка може отримати штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

      карантин порушення ресторан київ
      Ресторан працював попри карантин

      карантин ресторан
      Протокол склали на адміністратора закладу

      Постанова Кабміну про карантин заборонила роботу усіх закладів громадського харчування, зокрема, ресторанів та кафе. В Україні карантин триватиме до 11 травня. Верховна Рада раніше посилила відповідальність за порушення карантину.

      Загалом поліцейські перевірили 160 ресторанів у Києві і виявили лише 1 правопорушення.

      Зауважимо, що столичний ресторан "Велюр", який належить депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку, також звинувачують у роботі під час карантину. Наразі ці факти перевіряє поліція. 

      Головний радикал" Олег Ляшко зібрав кількох однодумців і пішов мурувати вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "це карантин" і "закон один для всіх".

      порушення карантину штрафи відповідальність україна
      Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Полиция Законодательство Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Штрафы Новости Киева
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