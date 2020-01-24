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      В Киеве нашли тело парня с 14 ножевыми ранениями

      51 Читати новину українською
      27-летнего киевлянина нашли убитым / kyiv.npu.gov.ua

      В Святошинском районе Киева было найдено тело 27-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранами.

      В полицию около 9 вечера позвонили медики, которые сообщили об убийстве на бульваре Кольцова в Киеве.

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      Судебно-медицинские эксперты насчитали на трупе 14 колото-резаных ран. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

      Правоохранители начали досудебное расследование и открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Убийство Новости Киева Криминал
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