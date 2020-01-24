В Киеве нашли тело парня с 14 ножевыми ранениями
В Святошинском районе Киева было найдено тело 27-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранами.
В полицию около 9 вечера позвонили медики, которые сообщили об убийстве на бульваре Кольцова в Киеве.
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Судебно-медицинские эксперты насчитали на трупе 14 колото-резаных ран. Окончательную причину смерти установит экспертиза.
Правоохранители начали досудебное расследование и открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".
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