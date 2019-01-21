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      В Киеве появился мурал, посвященный бою под Крутами: впечатляющие фото

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      В Киеве появился мурал, посвященный бою под Крутами
      В Киеве появился мурал, посвященный бою под Крутами / zik.ua

      В Киеве на улице Большая Васильковская 111/113, недалеко от станции метро "Дворец "Украина", появился мурал, посвященный бою под Крутами. Кроме того, с 7 февраля в кинотеатрах стартует показ фильма "Круты 1918".

      Об этом сообщают пользователи социальных сетей Facebook.

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      Известно, что над муралом работали художник Андрей Пальваль и создатели фильма "Круты 1918".

      Для меня лично события Крут – это подвиг молодых и непокоренных, "Огонь ожесточенных не обжигает". Это сознательная гибель за свою страну, это сознательное самопожертвование перед лицом страшного красной нашествия. И еще это столетний урок нам сегодняшним, как надо защищать Отечество. Именно поэтому мы и приняли решение начать рисовать в декабре, чтобы хотя бы на мгновение синхронизироваться с ребятами,
      – рассказал художник Андрей Пальваль.

      київ бій під крутами
      В Киеве возле Дворца "Украина" появился мурал, посвященный бою под Крутами // Фото: ZIK

      К слову, "Круты" являются третьей работой художника, которая освещает тему борьбы народа за независимость. Первой работой был портрет Михаила Грушевского, а второй – Павла Скоропадского, отмечают на Facebook-странице фильма "Круты 1918".

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева История Новости культуры Кино
      Источник: 24 Канал
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