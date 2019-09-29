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      В Киеве прошел парад пенсионеров: солнечные фото

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      В Киеве прошел парад пенсионеров
      В Киеве прошел парад пенсионеров / Скриншот из видео 24 канала

      Накануне Международного дня пожилых людей на столичном Подоле парадом прошли несколько сотен пенсионеров. Им за 60 и они вышли на улицу, чтобы показать, что с выходом на пенсию жизнь не заканчивается.

      На парад вышли "жизнелюбы" разных профессий, возрастов и социальных статусов.

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      В руках пенсионеры держали серые прямоугольники. А, проходя под символической аркой, бабушки и дедушки перелистывали их желтым цветом к небу. Так они намекали, что при желании серые будни легко превратить в солнечные. Скажем, найдя себе новое занятие или хобби.

      Ожидается, что в конце парада будет квест "Выжить на минималку", в рамках которого каждый сможет попробовать прожить месяц на минимальную пенсию.

      Парад пенсионеров в Киеве: фото с видео 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева
      Источник: 24 канал
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