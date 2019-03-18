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      В Киеве возникли большие пробки из-за ремонта Шулявского моста

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      Пробки Киев 18 марта 2019 - карта пробок в Киеве из-за ремонта Шулявского моста
      В Киеве возникли большие пробки из-за ремонта Шулявского моста / Иллюстративное фото

      На Шулявке в Киеве 18 марта образовались большие пробки из-за начала реконструкции Шулявского путепровода. Это транспортная развязка на пересечении улиц Вадима Гетьмана-Александра Довженко и проспекта Победы.

      По данным Google Maps, по состоянию на 8:00 пробки в Киеве были зафиксированы на объездных путях, а также на проспекте Победы в районе станции метро "Берестейская".

      Читайте также: Как демонтируют многострадальный Шулявский мост в Киеве: первые фото

      Затори Київ Шулявський міст
      Пробки в Киеве

      затори Київ Шулявський міст
      Пробки в Киеве

      Почему в Киеве решили ремонтировать Шулявский мост?Он более 10 лет находится в критическом состоянии, а в феврале 2017 года путепровод вообще частично обрушился. После этого на мост запретили заезжать грузовикам. Нагрузка даже легковыми авто мост может не выдержать, поэтому его ремонт был очень необходимым.

      А еще в часы пик на Шулявском мосту постоянно были пробки: он был узким, в аварийном состоянии и весь в ямах.

      Официально Шулявский мост закрыли на ремонт 17 марта. До конца года планируют построить новый путепровод длиной 158,17 метра. Также появятся 741 метр велодорожек, лево- и правоповоротные съезды, проведут реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение.

      Вот так будет выглядеть Шулявский мост после реконструкции:

      Шулявський міст після реконструкції візуалізація

      Смотрите видео схемы объезда Шулявского моста:

       

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      Теги: Новости Украины Шулявский мост Авто Транспорт Дороги Новости Киева
      Источник: 24 канал
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