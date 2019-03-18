В Киеве возникли большие пробки из-за ремонта Шулявского моста
На Шулявке в Киеве 18 марта образовались большие пробки из-за начала реконструкции Шулявского путепровода. Это транспортная развязка на пересечении улиц Вадима Гетьмана-Александра Довженко и проспекта Победы.
По данным Google Maps, по состоянию на 8:00 пробки в Киеве были зафиксированы на объездных путях, а также на проспекте Победы в районе станции метро "Берестейская".
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Почему в Киеве решили ремонтировать Шулявский мост?Он более 10 лет находится в критическом состоянии, а в феврале 2017 года путепровод вообще частично обрушился. После этого на мост запретили заезжать грузовикам. Нагрузка даже легковыми авто мост может не выдержать, поэтому его ремонт был очень необходимым.
А еще в часы пик на Шулявском мосту постоянно были пробки: он был узким, в аварийном состоянии и весь в ямах.
Официально Шулявский мост закрыли на ремонт 17 марта. До конца года планируют построить новый путепровод длиной 158,17 метра. Также появятся 741 метр велодорожек, лево- и правоповоротные съезды, проведут реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение.
Вот так будет выглядеть Шулявский мост после реконструкции:
Смотрите видео схемы объезда Шулявского моста:
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