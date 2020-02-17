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      В Киеве зафиксировали самую теплую за 140 лет февральскую ночь

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      В Киеве зафиксировали самую теплую за 140 лет ночь / GettyImages

      Ночь 15 февраля в столице была самой теплой за годы наблюдений за метеоусловиями. Столбик термометра не опустился ниже +2,3 ° С.

      Предыдущий температурный рекорд был в 1950 году – + 0,9°С. То есть нынешняя ночь стала на 1,4°С теплее, сообщают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

      Это интересно: Теплых зим в Украине станет больше, а лето и осень станут более засушливыми

      Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8°С, что на 0,1°С теплее чем в 1974 году.

      Необычно теплая, как для февраля, погода и в дальнейшем сохранится в Украине. Во вторник, 18 февраля, потепление в Украине сохранится. Температура воздуха прогреется до +8+11 градусов, лишь в восточных областях будет прохладнее –  до 7 градусов тепла. Незначительные дожди вероятные на Западе и Севере, поэтому остальные жители страны смогут наслаждаться солнечной погодой.


      Какой будет погода 18 февраля / Укргидрометцентр

      В ближайшие дни в регионах будет преобладать сухая и солнечная погода, однако иногда вероятны кратковременные дожди. В общем теплая погода задержится в Украине до конца недели – 22 февраля.

      Добавим, что 2019 год стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений.

      Что украинцы думают об изменениях климата

      В конце 2019 года большинство граждан Украины (84%) считали, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Противоположного мнения придерживались лишь 9% опрошенных, свидетельствует опрос Research & Branding Group. В то же время украинцы не всегда считают, что глобальное потепление – это плохо.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Погода Новости Киева
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