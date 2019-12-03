В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал: людей эвакуируют

В Киеве временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о заминировании. Всех работников и пассажиров эвакуировали из помещения.

Информация якобы о заминировании поступила около 16 часов, пишет пресс-служба Укрзализныци.

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После этого всех работников и пассажиров эвакуировали с вокзала. Сейчас его проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Однако, движение поездов не останавливали. Люди могут попасть на платформы через вспомогательные переходы.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров проходит через прилегающие к центральному зданию переходы,

– добавили в ведомстве.