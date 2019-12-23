В Киеве заминировали Центральный железнодорожный вокзал

В Киеве анонимы сообщили о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Сейчас продолжаются поиски взрывчатки.

По информации пресс-службы "Укрзализныци", звонок о заминировании поступил примерно в 17:00.

К слову: Неизвестный "заминировал весь Киев", Центральный вокзал эвакуировали: фото

Сейчас всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Вокзал проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Что важно, поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

К слову, совсем недавно, 20 декабря, в помещении Центрального железнодорожного вокзала Киева уже искали взрывчатку. Сообщение о заминировании поступило в 14:20.

Интересно! 18 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин усилил ответственность за ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов. Однако не уточнил, насколько усилили ответственность за фейковые минирования. До этого наказание за ложное сообщение составляло 6 лет заключения.