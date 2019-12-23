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      В Киеве заминировали Центральный железнодорожный вокзал

      113 Читати новину українською
      В Киеве эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал / vokzal.org.ua

      В Киеве анонимы сообщили о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Сейчас продолжаются поиски взрывчатки.

      По информации пресс-службы "Укрзализныци", звонок о заминировании поступил примерно в 17:00.

      К слову: Неизвестный "заминировал весь Киев", Центральный вокзал эвакуировали: фото

      Сейчас всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Вокзал проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

      Что важно, поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

      К слову, совсем недавно, 20 декабря, в помещении Центрального железнодорожного вокзала Киева уже искали взрывчатку. Сообщение о заминировании поступило в 14:20.

      Интересно! 18 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин усилил ответственность за ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов. Однако не уточнил, насколько усилили ответственность за фейковые минирования. До этого наказание за ложное сообщение составляло 6 лет заключения.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Укрзализниця
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