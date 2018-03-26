В Киевской области правоохранители задержали вора в законе "Рамаза Багдатского": видео

Правоохранители задержали в Киевской области вора в законе по прозвищу "Рамаз Багдатский", который пытался организовывать работу рейдеров и квартирников. Задержанного мужчину поместили в пункт временного приема иностранцев на Черниговщине.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Как уточнили правоохранители, задержанный 45-летний уроженец Грузии был коронован у себя на родине в 1998 году. Мужчина прибыл на территорию Украины в 2011 году и сразу направился в Киев. За 7 лет правоохранители несколько раз задерживали его и выдворяли за пределы Украины, однако "Рамаз Багдатский" возвращался с чужими документами.

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Установлено, что "Рамаз Багдатский" поддерживал связь с другими ворами в законе, на встречах они договаривались о перераспределении сфер влияния в преступном мире. Направления, которыми пытался руководить уроженец Грузии – рейдерство и квартирные кражи,

– рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Он добавил, что учитывая то, что человек не имеет гражданства, его поместили в Черниговский пункт временного приема иностранцев.

После официального установления личных данных вора в законе будет решаться вопрос о его выдворении за пределы Украины.

Смотрите видео задержания вора в законе: