В Кривом Роге 150 шахтеров вторые сутки отказываются подниматься на поверхность из-за забастовки

На шахте "Заря" ( "Октябрьская") в Кривом Роге 150 горняков вторые сутки бастуют под землей. Требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда и повышения стандартов охраны безопасности труда.

Горняки заявляют, что 1 мая работникам многих шахт Украины планово повысили зарплату. Однако не шахтерам ПАО "Криворожский железорудный комбинат". Это и стало причиной протестов, пишет "Весь Кривой Рог".

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7 мая 60 горняков спустились под землю, но работать не начали, объявив забастовку. Уже на следующий день, 8 мая, к коллегам присоединились еще 90 работников шахты "Октябрьская".



Горняки шахты "Октябрьская" требуют повышения зарплаты // "Весь Кривой Рог"

Отметим, что в настоящее время государство задолжало горнякам по всей Украине 400 миллионов гривен. По словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолия Корзуна, ее полностью должны погасить в мае, сообщает "Укринформ".