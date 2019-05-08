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      В Кривом Роге 150 шахтеров вторые сутки отказываются подниматься на поверхность из-за забастовки

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      В Кривом Роге вторые сутки бастуют шахтеры
      В Кривом Роге вторые сутки бастуют шахтеры / Весь Кривой Рог

      На шахте "Заря" ( "Октябрьская") в Кривом Роге 150 горняков вторые сутки бастуют под землей. Требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда и повышения стандартов охраны безопасности труда.

      Горняки заявляют, что 1 мая работникам многих шахт Украины планово повысили зарплату. Однако не шахтерам ПАО "Криворожский железорудный комбинат". Это и стало причиной протестов, пишет "Весь Кривой Рог".

      Читайте также: Боевики бросили шахтеров "ДНР" на произвол судьбы

      7 мая 60 горняков спустились под землю, но работать не начали, объявив забастовку. Уже на следующий день, 8 мая, к коллегам присоединились еще 90 работников шахты "Октябрьская".


      Горняки шахты "Октябрьская" требуют повышения зарплаты // "Весь Кривой Рог"

      Отметим, что в настоящее время государство задолжало горнякам по всей Украине 400 миллионов гривен. По словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолия Корзуна, ее полностью должны погасить в мае, сообщает "Укринформ".

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      Теги: Новости Украины Протесты шахтеров Новости Кривого Рога
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