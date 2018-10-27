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      В Кривом Роге автомобиль, участвовавший в гонках, врезался в толпу людей: видео

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      Автомобиль, который протаранил толпу зрителей на гонках в Кривом Роге
      Автомобиль, который протаранил толпу зрителей на гонках в Кривом Роге / 1tv.kr.ua

      27 октября во время так называемых гонок на выживание автомобиль въехал в толпу людей и сбил трех зрителей. Двух человек госпитализировали.

      Об этом информирует "Первый Криворожский".

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      Водитель машины под номером 25 не справился с управлением, когда выполнял каскадерский трюк,
      – сообщает СМИ.

      По предварительной информации, во время выполнения трюка, у водителя отказали тормоза.

      Он на полной скорости въехал в толпу зрителей.

      В результате аварии пострадали три человека. Двоих забрала скорая.

      Во время гонок автомобиль влетел в толпу зрителей: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Кривого Рога Наезд на зрителей во время гонок в Кривом Роге
      Источник: 24 Канал
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