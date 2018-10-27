В Кривом Роге автомобиль, участвовавший в гонках, врезался в толпу людей: видео
27 октября во время так называемых гонок на выживание автомобиль въехал в толпу людей и сбил трех зрителей. Двух человек госпитализировали.
Об этом информирует "Первый Криворожский".
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Водитель машины под номером 25 не справился с управлением, когда выполнял каскадерский трюк,
– сообщает СМИ.
По предварительной информации, во время выполнения трюка, у водителя отказали тормоза.
Он на полной скорости въехал в толпу зрителей.
В результате аварии пострадали три человека. Двоих забрала скорая.
Во время гонок автомобиль влетел в толпу зрителей: смотрите видео
Источник: 24 Канал
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