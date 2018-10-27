В Кривом Роге автомобиль, участвовавший в гонках, врезался в толпу людей: видео

27 октября во время так называемых гонок на выживание автомобиль въехал в толпу людей и сбил трех зрителей. Двух человек госпитализировали.

Об этом информирует "Первый Криворожский".

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Водитель машины под номером 25 не справился с управлением, когда выполнял каскадерский трюк,

– сообщает СМИ.

По предварительной информации, во время выполнения трюка, у водителя отказали тормоза.

Он на полной скорости въехал в толпу зрителей.

В результате аварии пострадали три человека. Двоих забрала скорая.

Во время гонок автомобиль влетел в толпу зрителей: смотрите видео